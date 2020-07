Little Mix, è “Holiday” il nuovo singolo (Di domenica 26 luglio 2020) Scritto da Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock con Kamille e prodotto da Goldfingers, ‘Holiday‘ è il nuovo singolo delle Little Mix, brano che è disponibile in tutti gli store digitali e piattaforme streaming. Il singolo è il secondo estratto dal tanto atteso e sesto album della band tutta al femminile. “Holiday” segue il successo del precedente “Break Up Song”, che fino ad oggi ha ricevuto oltre sessanta milioni di stream. Le Little Mix si sono affermate come una delle più grandi band femminili al mondo, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Hanno accumulato più di 17 milioni di ascoltatori su Spotify ed i loro video hanno totalizzato oltre tre miliardi di visualizzazioni su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Little Mix Le Little Mix hanno pubblicato il nuovo singolo estivo "Holiday" MTV.IT Le Little Mix hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Holiday”

Oggi, venerdì 24 luglio, le Little Mix hanno rilasciato il loro singolo estivo 2020. Ebbene sì, se credevi che fosse quello precedente intitolato "Break Up Song" sappi che ti sei sbagliato di grosso!

