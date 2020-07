Litiga con la fidanzata e si getta dalla finestra, muore ragazzo di 21 anni a Roma (Di domenica 26 luglio 2020) Litiga con la fidanzata, si getta dalla finestra e muore in ospedale. È successo stanotte a Roma, intorno alle 2 e mezza. I carabinieri sono intervenuti dopo diverse richieste giunte al 112 in via Gabriele d’Annunzio. Sulla strada un ragazzo di 21 anni, dopo un volo di 15 metri. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, che aveva bevuto alcolici, avrebbe avuto in casa una discussione per motivi sentimentali con la fidanzata e, al culmine del litigio, si sarebbe gettato dalla finestra.I soccorsi giunti sul posto l’hanno trasportato ancora vivo, ma in gravi condizioni, all’ospedale San Giovanni. Lì, purtroppo, nonostante ... Leggi su huffingtonpost

