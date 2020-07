L’Italia miliardaria: senza lavoro e casa si impicca, viveva in auto (Di domenica 26 luglio 2020) Dramma della solitudine e della povertà. E’ morto suicida da una settimana ma nessuno se ne era accorto. viveva in auto ed era senza lavoro. Dopo la decisione dell’Unione europea, l’Italia si può dire davvero miliardaria. Un mare di soldi che – sppure nessuno li abbia ancora visti – dovranno dare una mano a tutti gli italiani inginocchiati dall’emergenza coronavirus. Ma la gente non può aspettare: deve mangiare oggi e domani, non nel 2021. E succede si compiano gesti estremi perchè proprio non si riesce più ad affrontare il degrado e – in questo caso specifico – la solitudine. Era morto da almeno cinque giorni. impiccato a un albero, in un zona poco frequentata nelle ... Leggi su chenews

