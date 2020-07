Lion – La strada verso casa: trailer, trama e cast del film con Nicole Kidman (Di domenica 26 luglio 2020) Domenica 26 luglio alle 21.25 Canale 5 trasmette il film drammatico Lion – La strada verso casa, pellicola indipendente australiana molto apprezzata dalla critica. Nel cast anche Dev Patel, apparso pure in The MilLionaire, e Rooney Mara. Lion – La strada verso casa: trailer Lion – La strada verso casa: la trama Nel 1986, il piccolo Saroo di cinque anni, decide, una notte, di seguire il fratello più grande non lontano da casa, nel distretto indiano di Khandwa, per trasportare delle balle di fieno. Ma Saroo non resiste al sonno e si risveglia solo e spaventato. ... Leggi su tvzap.kataweb

SpettacolandoTv : #Lion – La strada verso casa | questa sera su Canale 5 - TvItaMemories : #StaseraInTv (26 luglio 2020) #Rai1 - #NonDirloAlMioCapo 2 #Rai2 - #90Sera + #FBI #Rai3 - #ARaccontareCominciaTu… - Astralus : Stasera in tv: 'Lion - La strada verso casa' su Canale 5 - POPCORNTVit : 'Lion - La strada verso casa, qualche curiosità sul film con Nicole Kidman e Dev Patel - cineblogit : Stasera in tv: 'Lion - La strada verso casa' su Canale 5 -