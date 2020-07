L’incredibile gaffe dell’ex ministro dell’istruzione Fedeli e la foto virale: l’Afghanistan non ha sbocchi sul mare [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) “Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio – ha scritto in un tweet l’ex ministro dell’istruzione Valeria Fedeli -: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anti-covid sostengono l’esame di ammissione all’università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere!”. Peccato però che l’Afghanistan non abbia sbocchi sul mare, e dunque nemmeno spiagge. Ma l’errore non è stato solo della Fedeli: a riportarla sono state testate giornalistiche e altri personaggi. L’ex ministro si è difesa precisando che “se avessi creduto che in Afghanistan c’è il mare avrei ... Leggi su meteoweb.eu

