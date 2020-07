Lignano Sabbiadoro: “Street Food Time” dal 29 luglio al 2 agosto (Di domenica 26 luglio 2020) L’evento più saporito e goloso del mondo fa tappa per il secondo anno consecutivo a Lignano Sabbiadoro (UD). Stilosi Food truck giungeranno dal 29 luglio al 2 agosto da ogni regione d’Italia per far gustare al pubblico centinaia di proposte culinarie, il tutto accompagnato da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail, una splendida selezione musicale e tanto altro ancora. L’evento, organizzato dalla Blunel con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, si terrà in piazza Marcello d’Olivo. Cinque giornate di assoluto piacere e divertimento in completa sicurezza con tavoli distanziati e continuamente igienizzati nel totale rispetto dei regolamenti anti Covid; un giorno in più ... Leggi su udine20

