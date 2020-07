Liga, Fuenlabrada escluso dai playoff per Coronavirus: giocatori furiosi (Di domenica 26 luglio 2020) I vertici della Liga spagnola ha annunciato di aver preso una decisione ufficiosa in merito alla situazione relativa ai playoff promozione, sancendo la partecipazione dell’Elche per un posto nel massimo campionato iberico. giocatori e dirigenti del Fuenlabrada hanno però duramente contestato quanto sopra riportato, in quanto attualmente isolati a La Coruna, città che conta un elevato numero di contagiati, e di conseguenza clamorosamente esclusi dai playoff stessi sebbene meritevoli. La Federazione e Consejo Superiore de Deportes comunicheranno la loro scelta in merito alla delicata questione, la quale, in ogni caso, scatenerà grandi polemiche. Leggi su sportface

sportli26181512 : Fuenlabrada colpito da coronavirus, Liga vuole annullare gara con Deportivo: 'Indignati': Duro comunicato del club… - SkySport : Fuenlabrada colpito da coronavirus, Liga vuole annullare gara con Deportivo: 'Indignati' - GoSolar01 : RT @calciomercatoit: #Coronavirus, il #Fuenlabrada escluso: i giocatori non ci stanno - calciomercatoit : #Coronavirus, il #Fuenlabrada escluso: i giocatori non ci stanno - SofiaNerazzurra : RT @corradone91: Clamoroso in Spagna. Il #Fuenlabrada, che ha 28 tra giocatori/elementi dello staff positivi al #COVID19, rinuncia al recup… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Fuenlabrada Fuenlabrada colpito da coronavirus, Liga vuole annullare gara con Deportivo: "Indignati" Sky Sport Fuenlabrada colpito da coronavirus, Liga vuole annullare gara con Deportivo: "Indignati"

In serata la squadra della Comunità di Madrid ha emesso un comunicato duro nei confronti della Liga, minacciando azioni legali dopo la proposta. La posizione del club è chiara: non è colpa nostra se s ...

Coronavirus, caos in Spagna: la Liga esclude il Fuenlabrada, giocatori furiosi

La Liga ha comunicato la scelta di far disputare all’Elche il playoff promozione, scatenando la rabbia dei giocatori del Fuenlabrada, pronti a dare battaglia. Si attende la decisione della Federazione ...

In serata la squadra della Comunità di Madrid ha emesso un comunicato duro nei confronti della Liga, minacciando azioni legali dopo la proposta. La posizione del club è chiara: non è colpa nostra se s ...La Liga ha comunicato la scelta di far disputare all’Elche il playoff promozione, scatenando la rabbia dei giocatori del Fuenlabrada, pronti a dare battaglia. Si attende la decisione della Federazione ...