Libia, il ruolo del gruppo Wagner: i mercenari russi al fianco di Haftar (Di domenica 26 luglio 2020) L’Africom, il comando americano per l’Africa, ha rilasciato nuove immagini satellitari che provano il sempre maggior coinvolgimento di Mosca nel conflitto che imperversa in Libia. “La russia continua ad avere un ruolo poco collaborativo in Libia fornendo mezzi e attrezzature al gruppo Wagner“, ha dichiarato il generale del corpo dei marines americani Bradford Gering, direttore … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Libia ruolo Il ruolo della Libia e di Gheddafi nella strage di Bologna L'Espresso Un reset italiano in Libia

Mentre storicamente l’Italia ha sempre mantenuto forti relazioni con la Libia in vari ambiti, dal politico al commerciale, è dalla metà del 2016 che la politica italiana nei confronti del paese nordaf ...

Libia, nuove accuse Usa: Mosca continua a inviare armi

(askanews) - "La Russia e il gruppo Wagner continuano a partecipare a operazioni sia terrestri che aeree in Libia": quanto ha dichiarato oggi ... "La Russia continua a svolgere un ruolo non ...

