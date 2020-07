Lettera al governatore della Banca di Italia sui crediti deteriorati (Di domenica 26 luglio 2020) di Biagio Riccio. Chiarissimo governatore,come le è ben noto la Banca di Italia ha depositato una relazione, nel seno della Commissione Finanze del Senato, tendente ad affossare il disegno di legge 788. Si tratta della proposta legislativa per conferire al debitore il diritto di dire anche la sua quanto alla vendita dei crediti deteriorati. 1- Il disegno di legge contiene dunque la grande opportunità in forza della quale il debitore può offrire una somma maggiore di quella del fondo avvoltoio, in modo da ottenere la quietanza liberatoria.2- Non è comprensibile il veto immotivato di Banca d’Italia, per tutto quello che è accaduto in questi anni.3- Ricordiamo le crisi delle ... Leggi su ilparagone

Questa storia "è pazzesca". Lo dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un colloquio con la Stampa sull'inchiesta per frode su pubbliche forniture che lo ha coinvolto. "Ma qual è il rea ...

"Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa". Lo ha scritto nella tarda ...

Questa storia "è pazzesca". Lo dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un colloquio con la Stampa sull'inchiesta per frode su pubbliche forniture che lo ha coinvolto. "Ma qual è il rea ..."Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa". Lo ha scritto nella tarda ...