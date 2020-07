Lenovo Legion Tower 5i - recensione (Di domenica 26 luglio 2020) Lenovo rinnova la sua Lineup Legion composta da computer laptop e desktop da gaming proponendo al pubblico una varietà di macchine che, grazie alle specifiche caratteristiche di ognuna, andranno a soddisfare le esigenze più disparate. Fra i prodotti presentati spicca sicuramente il Legion Tower 5i, un PC preassemblato altamente configurabile scegliendo tra una vasta selezione di componenti hardware. Il montaggio di questi ultimi è realizzato da personale qualificato, la macchina viene testata e spedita completamente funzionante, dotata di sistema operativo Windows 10 e coperta da garanzia. La decisione di acquistare un PC pronto all'uso non è mai banale, spesso infatti l'utente medio non ha la capacità o il tempo materiale di scegliere e assemblare componenti compatibili fra loro e ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ampia configurabilità, ma non per tutte le tasche. - amobitcom : Lenovo Legion Pro - amobitcom : Lenovo Legion Duel - konjumreviews : Lenovo Legion Pro Full Specifications - techspacereview : OnePlus Nord vs Lenovo Legion Pro phone -