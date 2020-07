L'emergenza Covid travolge la Siria: dopo Idlib anche Damasco è al collasso (Di domenica 26 luglio 2020) Fonti Siriane che chiedono di restare anonime per motivi di sicurezza affermano che nel Paese ormai è emergenza Covid-19. L'emergenza è ovunque, anche nella disperata provincia di Idlib, nel nord ... Leggi su globalist

Comincini : La magistratura farà chiarezza. L’indagine su #Fontana, però, ci dimostra il fallimento totale del “modello Lega” c… - ispionline : Con il rientro dell’emergenza #Covid19 in #Europa, gli sbarchi in #Italia sembrano essere ripresi a pieno ritmo. So… - Corriere : Intervista a Berlusconi: «Dico sì al Mes, Conte si muova. Ma basta con lo stato d’emergenza per il Covid» - 501_tot : RT @AntoninoLogerfo: Se un Presidente di Regione, al centro dell'attenzione per l'emergenza covid, si fa beccare per la vicenda dei camici… - Mila34176645 : RT @Mark_DiDonato84: Prof. #Bassetti: 'Purtroppo in #Italia c’è un gruppo di persone influenti con l’interesse che si mantenga questo stato… -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza Covid Emergenza Covid, l’Unical ha messo in campo molte misure per aiutare le famiglie Cosenza Channel Difesa: Libano, cambia il contingente italiano Unifil

L’emergenza Covid-19 non ha portato a nessuna flessione delle attività che sono proseguite adottato una serie di misure precauzionali necessarie per salvaguardare se stessi e la popolazione locale dal ...

Conversione Decreto "Rilancio": deposito telematico atti, pagamento CU e anticipazione forfettaria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto D ...

L’emergenza Covid-19 non ha portato a nessuna flessione delle attività che sono proseguite adottato una serie di misure precauzionali necessarie per salvaguardare se stessi e la popolazione locale dal ...Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto D ...