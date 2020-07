Lele Mora le sue rivelazioni: “Lo consideravo come un figlio, invece….” (Di domenica 26 luglio 2020) Lele Mora, volontariato e opere di bene, anche nei confronti di Corona Lele Mora, ex manager dello spettacolo ha raccontato un po’ di se durante una lunga intervista, nella quale ha anche citato Fabrizio Corona. Dopo varie condanne giudiziarie l’uomo ho fatto volontariato per ben 2 anni mentre nel frattempo era in affidamento ai servizi sociali di don Mazzi. Aiutava la mensa dei poveri, ippoterapia per bimbi down, per loro sta lavorando sodo con lo scopo di mettere in piedi un bel centro di ippoterapia. Poi a proposito di Corona che ha fatto parte della sua vita, ha detto che è furbo, poco intelligente ma brillante, ha smania di protagonismo, bramosia di denaro e successo che gli dà facilmente alla testa. Grazie a lui ha potuto godere di ben 8 anni di lusso, soldi per acquistare auto, ... Leggi su kontrokultura

lellavr55 : @IlTorvoOculista Perché di Lele Mora? - IlTorvoOculista : #reazioneacatena La squadra di Lele Mora trionfa. - OhWhatFun__ : @CarlottaBarbie6 Ora ti messo una foto di lele mora! Anche lui usava la camicia eh - emmepica : @3456rrr @NicolaPorro @marco_gervasoni Ma te quando pensi alla cucchi pensi “che botta di culo, potevano ammazzare… - PenazziEdmondo : @GuidoCrosetto 5 forse no. Vediamo come va la storiella di Roma. Sicuramente se continuiamo così ci facciamo del ma… -