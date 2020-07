Leicester-Manchester United (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Il Leicester, se vince, è sicuro di andare in Champions. Se pareggia, deve sperare che il Chelsea perda. Zero chance in caso di sconfitta. Quota a finire tra le prime quattro: 2.70 circa. Il Man United se non perde è qualificato. Se perde, ma perde anche il Chelsea, è comunque qualificato. Quota a finire tra le prime quattro: 1.28 circa. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

