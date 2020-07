L’Egitto vieta gli aquiloni. Così mi torna alla mente ‘Il Palazzo dei sogni’ (Di domenica 26 luglio 2020) Non siamo in Egitto e dunque la misura adottata in quel paese non ci coinvolge per nulla. Tanto più che da noi gli aquiloni sono piuttosto rari e pochi sono i bambini che arrivano a mettere insieme spago, legnetti e sacchetti di palstica riciclata. Il vento, a direzione variabile, è quasi sempre sostenuto e dunque potrebbe favorire quanto, invece, è stato inopinatamente vietato in terra d’Egitto. La notizia infatti, riportata quasi clandestinamente da alcuni mezzi di comunicazione, è quanto di più scomodo possa accadere in epoca di pandemia. La giornalista Laura Silvia Battaglia, in un commento al fatto, scrive che: “Da qualche giorno le autorità locali di Alessandria e del Cairo hanno vietato la produzione e il possesso di aquiloni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Francesca_Me : RT @ChiaraCruciati: #EGITTO Al bando gli aquiloni: il regime vieta l’ultimo sogno di libertà. Il gioco più amato nei quartieri poveri «mina… - alubel42 : Di Maio la deve smettere di interessarsi di problemi non nostri..i cosiddetti Regenisti devono capire che ogni Stat… - GiulianaDaniel2 : RT @ChiaraCruciati: #EGITTO Al bando gli aquiloni: il regime vieta l’ultimo sogno di libertà. Il gioco più amato nei quartieri poveri «mina… - DanielaFanari : RT @nenanewsagency: #EGITTO. Al bando gli #aquiloni: il regime di #Sisi vieta l’ultimo sogno di libertà - Mbyk019285 : RT @ChiaraCruciati: #EGITTO Al bando gli aquiloni: il regime vieta l’ultimo sogno di libertà. Il gioco più amato nei quartieri poveri «mina… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Egitto vieta Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera