Lecce, Liverani alza la voce: “ho visto dare rigori per molto meno” (Di domenica 26 luglio 2020) E’ deluso l’allenatore Fabio Liverani dopo la sconfitta contro il Bologna, che sembra condannare il suo Lecce alla retrocessione. “Vorrei rivedere l’episodio dal quale è arrivato il gol del Bologna, ho visto rigori assegnati per molto meno”, ha detto ai microfoni di DAZN, nel mirino un presunto fallo di mano in area avversaria in occasione della rete di Barrow. “Ci giochiamo molto senza una rosa adatta a giocare ogni tre giorni, credo che andasse almeno rivisto. Ma la stagione è un po’ così e non si fa molto coi se e coi ma. Anche perché abbiamo sbagliato molto. L’approccio alla gara è stato difficile, senza fare nulla siamo andati sotto di due gol. ... Leggi su calcioweb.eu

