Le spiagge più care d’Italia: a Venezia fino 453 euro per una postazione (Di domenica 26 luglio 2020) Estate italiana. Nell’anno caratterizzato dalla pandemia di coronavirus che ha costretto la gran parte dei viaggiatori estivi a rimanere all’interno dei confini nazionali, il Codacons fornisce un’interessante classifica riguardo le spiagge più care della penisola. Secondo l’indagine, al primo posto c’è l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, dove una tenda in prima fila dotata di ogni comfort costa 453 euro. Leggi su vanityfair

virginiaraggi : Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti… - TravellerItalia : Le spiagge più care d’Italia: a Venezia fino 453 euro per una postazione - BanfiTiziana : @valy_s Beh qualche controllo i più sulle spiagge ci vuole. A quanto pare la gente ha bisogno di questo - loryianni : RT @virginiaraggi: Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti e ir… - marino29b : RT @virginiaraggi: Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti e ir… -

Ultime Notizie dalla rete : spiagge più