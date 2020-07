Le Sardine riciclano Nichi Vendola ma scoppia la prima rivolta contro Santori: “Troppi capetti” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sardine? Come può non piacermi un movimento che apre un conflitto esplicito contro la neo-lingua della barbarie sovranista? Il bullismo semantico di Salvini e Meloni è entrato nel circuito mediatico come quotidianità, con quella “banalità del male” che rende normale e quasi ovvia la disumanità, la xenofobia, l’omofobia, il negazionismo…”. Quelle dichiarazioni di Nichi Vendola (nella foto con Laura Boldrini), perfettamente in linea con il nulla cosmico della sinistra, sono valse all’ex leader della sinistra una bella convocazione dalle Sardine. Insultare Meloni e Salvini fa sempre curriculum, a sinistra… Vendola imbarcato dalle Sardine pugliesi Sarà lui il protagonista di ... Leggi su secoloditalia

bisagnino : Le Sardine riciclano Nichi Vendola ma scoppia la prima rivolta contro Santori: “Troppi capetti” - SecolodItalia1 : Le Sardine riciclano Nichi Vendola ma scoppia la prima rivolta contro Santori: “Troppi capetti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine riciclano Pif si ricicla sardina e piange: “Io penalizzato perché contro Salvini” Il Primato Nazionale