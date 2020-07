Le Sardine a Lizzano, parla il marito di Paola Clemente: 'Mia moglie morta per 26 euro al giorno' (Di domenica 26 luglio 2020) TARANTO - 'La busta paga di mia moglie riportava una paga giornaliera di poco più di 50 euro. Lei ne portava a casa appena 26. Le domande che dovremmo porci sono sempre le stesse. Quei soldi mancanti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

azulette : RT @LaGazzettaWeb: Le Sardine a Lizzano, parla il marito di Paola Clemente: «Mia moglie morta per 26 euro al giorno» - LaGazzettaWeb : Le Sardine a Lizzano, parla il marito di Paola Clemente: «Mia moglie morta per 26 euro al giorno» - lillidamicis : È quella delle persone che chiedono risposte e in mezzo a distese di ettari coltivati a vigna costruiscono una fett… - RTMManduria : Sul caporalato la tappa a Lizzano del Tour Nazionale delle Sardine “- Selfie + Politica” - Ilikepuglia : Le sardine tornano in piazza: domenica manifestazione a Lizzano -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine Lizzano Le Sardine a Lizzano, parla il marito di Paola Clemente: «Mia moglie morta per 26 euro al giorno» La Gazzetta del Mezzogiorno Le Sardine a Lizzano, parla il marito di Paola Clemente: «Mia moglie morta per 26 euro al giorno»

TARANTO - «La busta paga di mia moglie riportava una paga giornaliera di poco più di 50 euro. Lei ne portava a casa appena 26. Le domande che dovremmo porci sono sempre le stesse. Quei soldi mancanti ...

Sardine chiedono soldi Ue per Taranto: "Così com'è Ilva non ha futuro"

“Cerchiamo di proporre un’unità del campo progressista”. Lo ha detto all’AGI Mattia Santori, leader delle Sardine, a margine della tappa di questa mattina a Lizzano (Taranto) del tour nazionale del Mo ...

TARANTO - «La busta paga di mia moglie riportava una paga giornaliera di poco più di 50 euro. Lei ne portava a casa appena 26. Le domande che dovremmo porci sono sempre le stesse. Quei soldi mancanti ...“Cerchiamo di proporre un’unità del campo progressista”. Lo ha detto all’AGI Mattia Santori, leader delle Sardine, a margine della tappa di questa mattina a Lizzano (Taranto) del tour nazionale del Mo ...