Le Regole del Delitto Perfetto domenica 26 luglio tre episodi su Rai 4, anticipazioni (Di domenica 26 luglio 2020) Le Regole del Delitto Perfetto domenica 26 luglio su Rai 4 i tre episodi in seconda serata, anticipazioni Prosegue l’appuntamento in seconda serata con Le Regole del Delitto Perfetto in prima visione in chiaro domenica 26 luglio con tre episodi a partire dalle 22:55 su Rai 4 canale 21 del digitale terrestre e in streaming gratuito su Rai Play dove gli episodi resteranno nei 7 giorni successivi. episodi 26 luglio 5×04 E’ suo figlio Nate vuole che Annalise riveli a Bonnie che suo figlio è ancora vivo, intanto la donna torna a occuparsi del caso del padre di Nate e lo convince a sottoporsi a una ... Leggi su dituttounpop

