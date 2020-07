Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 1° agosto: confermata l’ondata di caldo, si intensifica il disagio termico (Di domenica 26 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a sabato 1 agosto 2020. Domani al Nord addensamenti compatti su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici con locali brevi rovesci associati attesi tra mattina e primo pomeriggio sui relativi rilievi maggiori, ma in successivo rapido miglioramento con ampie aperture; cielo pressoche’ sereno altrove. Centro e Sardegna: bel tempo con qualche innocuo annuvolamento ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato a parte un po’ di nubi cumuliformi che interesseranno fino al pomeriggio i rilievi peninsulari dell’appennino, con possibilita’ di qualche occasionale debole rovescio associato su quelli maggiori della ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #26luglio - Ivan__o_0 : Mi spiegate il senso di utilizzare la frase 'febbre umana molto alta' nelle previsioni meteo??? Che io proprio non… - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 27 luglio: sarà la settimana più calda, temperature fino a 40 gradi - Ginko92_ : RT @tweetnewsit: Meteo Italia: ESTATE avanti tutta dopo i temporali - tweetnewsit : Meteo Italia: ESTATE avanti tutta dopo i temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: ULTIMA SETTIMANA di LUGLIO, da lunedì CALDO BOOM, sarà il PEGGIORE con TEMPERATURE a 40°. Le PREVISIONI iLMeteo.it Previsioni meteo 27 luglio, sole in tutta la penisola: in arrivo una settimana torrida

Lunedì di sole pressoché in tutta Italia. Una giornata che anticiperà una settimana di bel tempo e temperature elevate. Rarissimi i temporali estivi: solo alcune zone delle Alpi ne saranno interessate ...

METEO sino inizio agosto: arriva la settimana più CALDA dell’ESTATE

Il meteo turbolento è ormai quasi completamente alle spalle, con il fronte temporalesco che si è portato sui Balcani. L’alta pressione è in rinforzo sull’Italia e prestissimo riceverà manforte da un m ...

Lunedì di sole pressoché in tutta Italia. Una giornata che anticiperà una settimana di bel tempo e temperature elevate. Rarissimi i temporali estivi: solo alcune zone delle Alpi ne saranno interessate ...Il meteo turbolento è ormai quasi completamente alle spalle, con il fronte temporalesco che si è portato sui Balcani. L’alta pressione è in rinforzo sull’Italia e prestissimo riceverà manforte da un m ...