Le pagelle Cicciolina: Conte bocciato, bene Zaia e Sgarbi. "I politici e quei pizzini sulle mie mutandine..." (Di domenica 26 luglio 2020) Per anni è stata il desiderio proibito degli italiani. Ma ancora oggi Ilona Staller per tutti è soprattutto Cicciolina, l'icona erotica di un mondo che non c'è più, ma al quale lei ancora si sente legatissima: «Io sono una vera figlia dei fiori, una sessantottina nell'animo, una fricchettona. Ho sempre predicato Peace and love, però con le droghe non ho mai avuto niente a che vedere: magari mi bevo due bicchieri di vino rosso, un Gin Tonic, ma niente di più». Ilona, nella vita e nel lavoro avrà conosciuto decine di uomini. Il più interessante? «Un collega, il grande John Holmes, un uomo di un carisma unico, intelligente. Sa che è stato anche un rapinatore? Un gran delinquente, ma di un fascino!».Come ha spiegato a suo figlio il lavoro che faceva? «Glielo hanno detto a scuola, ... Leggi su iltempo

