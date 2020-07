Le ammissioni tra le lacrime di Montella: «Ma non ero solo». Le violenze? «Solo schiaffi». Il collega: «Quei soldi? Dal Gratta e vinci» (Di domenica 26 luglio 2020) Ha parlato l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella e ha ammesso in sostanza i fatti che gli vengono contestati dalla procura di Piacenza su quanto accadeva nella caserma Levante. Ha pianto e parecchio durante le quasi quattro ore di interrogatorio di garanzia nel carcere Le Novate davanti al giudice Luca Milani. Si è detto dispiaciuto, pur negando che dietro i fattacci di spaccio e violenze da parte dei militari non c’era «una regia» anche se «tutti sapevano. Non ho fatto tutto io». Nella scala gerarchica Montella non va oltre la sua ormai ex caserma. Come sottolinea Repubblica, non viene tirato in ballo il maggiore Stefano Bezzeccheri, che secondo le carte aveva convocato in segreto l’appuntato per spingerlo fare più arresti. I pestaggi Sapevano tutti, dice ... Leggi su open.online

