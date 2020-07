Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per la trasferta di Verona (Di domenica 26 luglio 2020) Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei 23 convocati che saranno a sua disposizione per la trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. convocati anche Correa e Marusic, che già erano tornati in panchina nel turno contro il Cagliari. Di seguito l’elenco dei convocati della squadra biancoceleste. convocati Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro;Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su sportface

