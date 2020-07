Lavoro, salario minimo e proroga dei bonus: tutti i punti in agenda (Di domenica 26 luglio 2020) “La mia idea ribelle, dopo il reddito di cittadinanza, è il salario minimo” lo svela in diretta Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo intervenendo alle “Olimpiadi delle idee” organizzate dall’Associazione Rousseau. Con questo e altre progetti la ministra ha rivelato, durante la kermesse targata Movimento 5 stelle, tutti i punti sulla sua agenda a proposito delle riforme da portare avanti nel mondo del Lavoro. salario minimo “È necessario che sia inserito nel nostro contesto – continua la ministra Catalfo sul salario minimo – perché in Italia ci sono 5 milioni di lavoratori poveri, che vanno a lavorare, hanno contratto e orario ... Leggi su quifinanza

