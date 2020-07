Lavoro, ministra Catalfo: “Avanti con il salario minimo, verso proroga del bonus per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali” (Di domenica 26 luglio 2020) “La mia idea ribelle? Il salario minimo, è necessario che sia inserito nel nostro contesto”, così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, durante Le olimpiadi delle idee, la due giorni online organizzata dal Movimento 5 stelle e dall’associazione Rousseau. “Non dobbiamo dimenticare che ci sono 5 milioni di lavoratori poveri”, ha aggiunto, sottolineando che “anche in Europa si parla in questo momento di salario minimo”. E a chi fa notare che 7 euro netti l’ora sono pochi, la ministra risponde: “Abbiamo fatto una comparazione con gli altri paesi europei, ma è il minimo da cui partire”. Rispondendo ad alcune domande ... Leggi su ilfattoquotidiano

