Laura Torrisi, top troppo stretto? Davanzale esplosivo, lo scatto che non lascia nulla all'immaginazione | Foto (Di domenica 26 luglio 2020) Laura Torrisi fa sognare. La sua estate è bollente. La bella attrice ha deciso di passare le vacanze in Italia, dove immortala ogni meta. Non solo, sul suo profilo Instagram si vedono anche Foto che la vedono protagonista, più bella che mai. Dai bikini al mare, fino alla biciclettata in Versilia, la Torrisi sfoggia un fisico pazzesco con un Davanzale da urlo. Insomma, le sue sono Foto sexy con tanto di sorriso: "Di tutto l'odio io non so che farmene. Essere giusti oggi roba da svendere e anche se non mi muovo, vorrei andarmene. Mi blocco sui miei passi, prova a resistere. Anche se a piedi scalzi ritorno a correre" scrive a corredo di un'immagine in cui appare raggiante, con un vestito fresco e senza scarpe. Leggi su liberoquotidiano

Hart82Sci : RT @dea_channel: il sorriso della divina Laura Torrisi ?????????? - mimmo69067777 : RT @dea_channel: il sorriso della divina Laura Torrisi ?????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: il sorriso della divina Laura Torrisi ?????????? - gattonero626 : RT @dea_channel: il sorriso della divina Laura Torrisi ?????????? - dea_channel : il sorriso della divina Laura Torrisi ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi emozione, la famiglia si allarga: "nuova... CheNews.it La calda estate di Laura Torrisi, diva sexy e solare

"Estate italiana" è ormai il motto delle celebrità, tutte partite alla riscoperta della magia del Belpaese. Non fa eccezione Laura Torrisi che sui social offre ai follower scorci bollenti sulle sue va ...

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, spunta una strana foto: “Imboscati”

Si continua a godere l’estate Antonella Clerici, al lavoro per la preparazione del suo nuovo programma di cucina, E’ sempre mezzogiorno, in onda da settembre con cadenza quotidiana, dal lunedì al vene ...

"Estate italiana" è ormai il motto delle celebrità, tutte partite alla riscoperta della magia del Belpaese. Non fa eccezione Laura Torrisi che sui social offre ai follower scorci bollenti sulle sue va ...Si continua a godere l’estate Antonella Clerici, al lavoro per la preparazione del suo nuovo programma di cucina, E’ sempre mezzogiorno, in onda da settembre con cadenza quotidiana, dal lunedì al vene ...