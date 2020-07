L'appello del Papa ai giovani “State vicini ai vostri nonni” (Di domenica 26 luglio 2020) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la fantasia dell'amore, fate telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus.“Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici – ha proseguito il Pontefice -. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : 'Non lasciate soli gli anziani', l'appello del #Papa ai giovani durante il consueto #Angelus della domenica. Il Pon… - amnestyitalia : #iolochiedo Il sesso senza consenso è stupro. Firma l'appello per chiedere la modifica dell'articolo 609-bis del co… - fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - AriannaAmbrosi0 : RT @SkyTG24: 'Non lasciate soli gli anziani', l'appello del #Papa ai giovani durante il consueto #Angelus della domenica. Il Pontefice si è… - carloarbini51 : RT @SkyTG24: 'Non lasciate soli gli anziani', l'appello del #Papa ai giovani durante il consueto #Angelus della domenica. Il Pontefice si è… -

Libano: appello all'unità del Consiglio Mondiale delle Chiese

Pierluigi Diaco ovvero il conduttore del programma Io e te sembra che nell’ultimo periodo sia stato parecchio al centro delle critiche e accusato di aver trattato male molti suoi ospiti. Per questo mo ...

Medici e infermieri accendono i lumini della Scala di Caltagirone: "L'emergenza non è finita"

Seconda ondata coronavirus in Spagna: Uk la toglie dalla lista dei paesi sicuri La situazione Covid in Spagna peggiora e si teme una seconda ondata. Per questo il governo britannico l'ha tolta dalla l ...

