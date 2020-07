Lampedusa, il medico Pietro Bartolo: «L’Italia paga i libici per tenere i migranti nei lager: è il nostro filo spinato» – L’intervista (Di domenica 26 luglio 2020) Pietro Bartolo è il medico che, dal 1991 al 2019, ha visitato 350 mila migranti, ha eseguito migliaia di ispezioni cadaveriche e ha assistito a tutti gli sbarchi sulla sua isola, Lampedusa. Lì dove è stata installata anche la porta d’Europa in cui il medico – ci confida – va tutti i giorni: «La guardo, sta invecchiando con me, è sofferente non solo per le intemperie ma anche per quello che stiamo, anzi che non stiamo facendo. Si sta sgretolando». Una porta che dalla prossima settimana verrà ristrutturata: avviata anche una raccolta fondi. «Da lì ogni giorno penso che il Mediterraneo è diventato un cimitero. Quante bambine, quante donne che saranno lì, sul fondale, dimenticate da tutti. È ... Leggi su open.online

AnneHanamura : @Sarita_Libre Riandrò a Lampedusa il primo agosto,dopo un anno esatto , come medico volontario e non è cambiato NUL… - Cusimano_Ferdi : RT @LidiaTilotta: Colpo alla #mafia nigeriana: 28 arresti; a #Lampedusa hotspot in sofferenza con mille migranti ospiti; la ripartenza del… - claudia__74 : RT @LidiaTilotta: Colpo alla #mafia nigeriana: 28 arresti; a #Lampedusa hotspot in sofferenza con mille migranti ospiti; la ripartenza del… - LidiaTilotta : Colpo alla #mafia nigeriana: 28 arresti; a #Lampedusa hotspot in sofferenza con mille migranti ospiti; la ripartenz… - salvatoremonni : RT @CaritasRoma: «Se mi ci portano lo prendo io con le mie mani. È un essere umano ed è morto, non viene a rubare il lavoro a nessuno, non… -