La Voce dell’Amore, trama e trailer del film in onda lunedì 27 luglio su La5 (Di domenica 26 luglio 2020) La Voce dell’Amore, il film con in onda lunedì 27 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Lunedì 27 luglio 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il film “La Voce dell’Amore“. Si tratta di un film thriller diretto da Carl Franklin e si ispira al romanzo “Una Figlia Esemplare” di Anna Quindlen, con Renée Zellweger, Meryl Streep nei panni delle protagoniste. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (One True Thing in inglese) è uscito al cinema nel 1998 incassando circa 26,6 milioni di dollari in tutto il ... Leggi su dituttounpop

