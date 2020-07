"La voce del buonsenso". Rita Dalla Chiesa corteggiata da Liorni dopo Italia sì (Di domenica 26 luglio 2020) “E' stata la voce del buon senso”: così Marco Liorni descrive la collaborazione con Rita Dalla Chiesa ad Italia sì (il programma del sabato pomeriggio di Rai1, riconfermato per la prossima edizione). “Ha funzionato tutto”, dice Liorni. Che poi passa a parlare degli altri opinionisti. “Elena Santarelli alla leggerezza dell'influencer univa il difficile vissuto personale; Manuel Bortuzzo l'ho voluto non per la disgrazia che l'ha colpito ma per il coraggio che ha avuto; e Mauro Coruzzi che sparigliava tutte le carte”, racconta Liorni che è alla conduzione di Reazione a catena (il game di Rai1). Ma Liorni, per quanto riguarda ... Leggi su liberoquotidiano

PE_Italia : ??”Abbiamo bisogno di tutti voi, fatevi sentire in maniera pacifica intelligente e determinata”. Grazie… - IlContiAndrea : Quando cantava mischiava 'anima' e oscurità. Una voce unica, inimitabile, una donna schiava del suo stesso triste d… - Radio3tweet : Prima di diventare la regina del fado cantava la frutta al mercato, era lì che vendeva le arance ai marinai da bamb… - 3Figlio : RT @gadlernertweet: Solidarietà e stima per i tre vicedirettori e i settanta giornalisti di @indexhu che si sono dimessi in seguito al lice… - Cataldi_Rettore : RT @gadlernertweet: Solidarietà e stima per i tre vicedirettori e i settanta giornalisti di @indexhu che si sono dimessi in seguito al lice… -

Ultime Notizie dalla rete : voce del Assistenza anziani e raccolta frutta a rischio in Trentino per colpa della quarantena la VOCE del TRENTINO Oceani: le star impegnate. Da Jane Fonda a Leonardo DiCaprio alle top model

Una famiglia di tartarughe cartoon, mamma, papà e due figli, è in viaggio verso la casa delle vacanze. Dribblando plastica e trivelle sul fondale del mare, arrivano a destinazione. Quando… «il finale ...

L’animale più vecchio del mondo

Jonathan è una testuggine gigante delle Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa) che vive a Sant’Elena, la celebre isoletta nell’oceano Atlantico dove venne esiliato Napoleone, dove fu portato su ...

Una famiglia di tartarughe cartoon, mamma, papà e due figli, è in viaggio verso la casa delle vacanze. Dribblando plastica e trivelle sul fondale del mare, arrivano a destinazione. Quando… «il finale ...Jonathan è una testuggine gigante delle Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa) che vive a Sant’Elena, la celebre isoletta nell’oceano Atlantico dove venne esiliato Napoleone, dove fu portato su ...