La vittoria in Europa | ma ora Conte affronta gli ostacoli italiani

A Bruxelles si parlava del futuro dell'Europa, ma nessuno ha mai perso di vista casa propria, soprattutto chi sapeva di esser sotto il tiro della propria opinione pubblica. L'assillo maggiore era comunque in carico all'olandese Rutte e al nostro Conte. Il primo aveva il fiato sul collo di un elettorato sensibile, come pochi, al tema dell'austerità, in specie quando si parla di quei «fannulloni degli italiani». Il secondo aveva presente che si trattava per lui di una vera e propria prova del fuoco: o tornava con la borsa piena di Eurobond o poteva scordarsi di mangiare il panettone a Natale a Palazzo Chigi. Tutto invece è andato per il meglio, almeno nel caso del nostro premier: un Ricovery bond più generoso del previsto e una maggioranza rinfrancata dalla possibilità di ...

Ultime Notizie dalla rete : vittoria Europa In quale caso la quarta in classifica in Serie A non va in Champions League? Goal.com Albania, un sogno chiamato Euro 2016

L’11 ottobre del 2015, battendo 3-0 l’Armenia, l’Albania si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla fase finale di un campionato europeo. Un cammino iniziato nel 2014 con l’indimenticab ...

I numeri di Napoli-Sassuolo 2-0: quattro gol annullati per fuorigioco, è record in Europa

“Annullaci anche questo!”: una frase detta almeno tra le due e le tre volte da tutti i tifosi del Sassuolo in collegamento ieri sera per assistere al match con il Napoli. Due gol a Djuricic, uno a Cap ...

