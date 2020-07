“La vicenda di Piacenza ha un risvolto confortante". Senaldi controcorrente: il dettaglio che in pochi avevano considerato (Di domenica 26 luglio 2020) Non bastano sei pecore nere per fare neri tutti i carabinieri. Il nostro Filippo Facci ritiene che il titolo di apertura di Libero di ieri, «La dolce vita dei carabinieri indigna (troppo) gli italiani - Processo all'Arma», sia assolutorio nei confronti delle malefatte compiute a Piacenza dall'appuntato Giuseppe Montella, cugino del fino a pochi giorni fa più noto calciatore Vincenzo, e della sua banda in divisa. Non è così. I reati di cui sono accusati i militari - spaccio, torture, arresti arbitrari, ricettazione, estorsione, abuso d'ufficio - sono gravissimi, ci fanno orrore e non chiediamo sconti. Lo sconcerto e la delusione dei cittadini nel vedere delinquere come gangster alcuni membri della Benemerita, con questo termine viene normalmente indicata l'Arma, è condivisibile e legittimo. Quando ammoniamo gli ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoLa vicenda