La Surrey Iron Railway, prima ferrovia in Europa (Di domenica 26 luglio 2020) Il 26 luglio 1803 viene inaugurata a sud di Londra la Surrey Iron Railway, probabilmente la prima ferrovia in Occidente. Il progetto della ferrovia inglese In realtà questa ferrovia era un percorso trainato da cavalli della lunghezza di 13,3 km, che collegava Wandswarth a Croydon. Strano progetto questo, istituito con atto del Parlamento nel 1801. … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Surrey Iron Accadde Oggi - 1970: matrimonio di Al Bano e Romina Power Ansa