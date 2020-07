La Roma vince e allunga sul Milan. Goleada Lazio con il Verona. Torino salvo (Di domenica 26 luglio 2020) Vittoria importantissima della Roma che grazie a due rigori di Veretout batte la Fiorentina portandosi a più 4 sul Milan. La Lazio travolge il Verona con un super Immobile. Il Torino di Longo conquista la salvezza matematica grazie al pareggio strappato al Paolo Mazza di Ferrara. Secondo ko di fila per il Cagliari di Zenga che cade contro l'Udinese.Roma - Fiorentinacaption id="attachment 997685" align="alignnone" width="300" Roma-Fiorentina (Getty Images)/captionNel primo tempo la partita prende quota solamente nel finale. Al 40esimo minuto infatti la Fiorentina ha un'occasione ghiottissima di siglare il gol del vantaggio con Kouame che sul tiro sbagliato di Chiesa spara sul fianco di Ghezzal. Due minuti più tardi la Roma si fa pericolosa ... Leggi su itasportpress

