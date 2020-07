La Roma stende la Fiorentina e allunga sul Milan (Di domenica 26 luglio 2020) Jordan Veretout avvicina la Roma all'Europa League senza passare dallo scoglio dei preliminari. I giallorossi superano 2-1 un'ostica Fiorentina grazie a una doppietta, su rigore, del centrocampista francese e allungano sul Milan, fermato sull'1-1 venerdì dall'Atalanta. I giallorossi, a due giornate dalla fine del campionato, possono ora contare su un vantaggio di quattro punti. Un bel margine considerando anche che nel prossimo turno Dzeko e compagni se la vedranno contro il Torino già salvo. Le scelte di Fonseca non sorprendono: confermato il 3-4-2-1 con Bruno Peres e Spinazzola sugli esterni, accanto a Mkhitaryan giostra Pellegrini, con Carles Perez che si accomoda in panchina. Davanti dopo il turno di riposo contro la Spal torna in campo Dzeko dal 1'. In casa viola Iachini si affida al ... Leggi su iltempo

blidonni : RT @LaStampa: Doppietta Veretout, la Roma stende la Fiorentina - LaStampa : Doppietta Veretout, la Roma stende la Fiorentina - apetrazzuolo : SERIE A - Roma-Fiorentina 2-1, Veretout stende la viola - roma_magazine : SERIE A - Roma-Fiorentina 2-1, Veretout stende la viola - PagineRomaniste : 85' - Rigore Roma!! Palo di #Kolarov, poi nell'azione diversi interventi miracolosi di #Terracciano, che poi stende… -