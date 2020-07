La Roma spegne le (tante) voci su Zaniolo: la decisione del club (Di domenica 26 luglio 2020) Con ancora negli occhi lo straordinario goal realizzato da Nicolò Zaniolo alla Spal la Roma si appresta ad affrontare l'impegno di stasera contro la Fiorentina per proseguire la strada che porta alla qualificazione ai gironi di Europa League. SPAL v AS Roma - Serie A E ieri, in conferenza stampa, mister Fonseca è voluto tornare sulla situazione che riguarda il talento più fulgido della rosa giallorossa, spiegando come Zaniolo non sia "mai stato un caso" e come non ci fosse stato "nessun... Leggi su 90min

Mediagol : #Roma-Fiorentina, #Fonseca spegne i rumors: “Nessun caso Zaniolo, contro la viola partita diversa. Dzeko? Sta bene,… - luigimanzon1 : RT @lucianonobili: Nel centro storico di Roma, la Capitale d’Italia, nel bel mezzo di una grave crisi economica, non si può comprare una bo… - DenisPondini : 'Tu sei calma come quei paesini inglesi con le case a schiera che alle sette già chiudono i bar. Dove sono incasina… - CalcioNews24 : PAGELLE Spal Roma: Zaniolo spegne le polemiche, brilla Peres VOTI - zazoomblog : SPAL-Roma Fonseca spegne le voci di mercato: “Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini” - #SPAL-Roma #Fonseca… -