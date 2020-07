La Roma allunga sul Milan, Tripletta di Immobile nel Pokerissimo della Lazio al Verona, l'Udinese batteil Cagliari e si salva. Pari tra Spal e Torino (Di domenica 26 luglio 2020) Jordan Veretout avvicina la Roma all'Europa League senza passare dallo scoglio dei preliminari. I giallorossi superano 2-1 un'ostica Fiorentina grazie a una doppietta, su rigore, del centrocampista francese e allungano sul Milan, fermato sull'1-1 venerdì dall'Atalanta. I giallorossi, a due giornate dalla fine del campionato, possono ora contare su un vantaggio di quattro punti. Un bel margine considerando anche che nel prossimo turno Dzeko e compagni se la vedranno contro il Torino già salvo. Tra gli ospiti, che all'Olimpico avevano trovato il momentaneo pareggio in avvio di ripresa con Milenkovic, veementi proteste per il secondo penalty assegnato nel finale di gara a causa di un'uscita di Terracciano su Dzeko. La Lazio vince anche in casa del Verona per ... Leggi su liberoquotidiano

infoitsport : Doppio Veretout su rigore: la Roma batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #RomaFiorentina Doppio #Veretout su rigore: la Roma batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan - sportli26181512 : Doppio Veretout su rigore: la Roma batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan: Doppio Veretout su rigore: la Roma… - romaforever_it : Doppio Veretout su rigore: la Roma batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan - Gazzetta_it : #RomaFiorentina Doppio #Veretout su rigore: la Roma batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan -