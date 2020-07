La rivincita di Fellaini: segna una tripletta dopo essere stato positivo al Coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) Il riscatto di Marouane Fellaini. Prima la positività al Coronavirus, poi il rientro in campo ed una prestazione veramente incredibile. Il calciatore belga aveva trascorso tre settimane in ospedale al momento del contagio. Adesso è tornato protagonista nel campionato cinese. Si è messo in mostra e realizzato ben tre reti con la maglia dello Shandong Luneng nel 3-2 che ha permesso alla squadra di ottenere bottino pieno contro il Dalian Pro di Rafa Benitez. Il torneo è ripartito proprio con questo turno dopo l’emergenza Coronavirus. Lo stop è durato, addirittura, 5 mesi. Ma adesso si può finalmente pensare al campo. E per Fellaini è una grande soddisfazione. Coronavirus, un’altra morte nel mondo calcio: “è una ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La rivincita di #Fellaini: segna una tripletta dopo essere stato positivo al Coronavirus - -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Fellaini La rivincita di Fellaini: segna una tripletta dopo essere stato positivo al Coronavirus CalcioWeb