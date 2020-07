La quarantena non riguarda gli eventi sportivi: City-Real Madrid si giocherà a Manchester (Di domenica 26 luglio 2020) La partita di Champions League tra City e Real Madrid in programma il 7 agosto sarà giocata regolarmente a Manchester, a porte chiuse. Nonostante il governo inglese abbia disposto l’obbligo di quarantena per 14 giorni per chi proviene dalla Spagna. Il ministro della Cultura britannico ha chiarito, infatti, che la quarantena non riguarda gli eventi sportivi. Un’eccezione che consente al Regno Unito di poter ospitare, spiega SportMediaset, oltre alla Champions anche altri eventi come il Gran Premio di Gran Bretagna e le partite internazionali di cricket. Il Real, dunque, potrà arrivare a Manchester tranquillamente senza passare per le due settimane di isolamento ... Leggi su ilnapolista

robersperanza : Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romani… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - matteosalvinimi : Gli italiani sono stati bloccati in casa per mesi ma i clandestini non rispettano la quarantena, mentre i tunisini… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - La quarantena non riguarda gli eventi sportivi: City-Real non è a rischio - jebar2109 : Io dopo il periodo di quarantena sono rinata, non mi riconosco quasi più?? -

“In Sicilia è emergenza senza tregua sugli sbarchi. E vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di una emergenza sanitaria, per la quale la Regione sta facendo di tutto per assicurare la sicurezza de ...

Spagna: ministro degli Esteri, l’epidemia è sotto controllo

Madrid, 26 lug 15:17 - (Agenzia Nova) - L'epidemia di coronavirus in Spagna è sotto controllo. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro degli Esteri di Madrid, Arancha Gonzalez Laya, dop ...

