La Pupa e il Secchione, nuovo conduttore ma Francesca Cipriani resta (Di domenica 26 luglio 2020) La Pupa e il Secchione tornerà, su questo sembra non esserci alcun dubbio. Il programma sembra riuscito a conquistare il pubblico, come dimostrano gli ottimi punti di share guadagnati con la conduzione di Paolo Ruffini, affiancato dalla valletta d’eccezione Francesca Cipriani, recentemente innamorata. Secondo alcune indiscrezioni, però, quest’anno a condurre lo show potrebbe esserci un volto nuovo. Un duro colpo per i fan del conduttore toscano, riuscito anche a rendere meno stereotipato il programma, con l’introduzione di “Pupi” e “Secchione”. La decisione sulla conferma di Paolo Ruffini o la sua sostituzione con un altro noto comico sarebbe ancora in bilico. D’altronde, come nel caso di Vittorio Sgarbi ... Leggi su thesocialpost

Anche se la foto la ritrae 28enne, non tutti forse avranno riconosciuto di chi si tratta. Attrice italiana, opinionista, regista, scrittrice e moglie famosa. Stiamo parlando proprio di lei. Simonetta ...

