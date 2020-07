La proiezione: chi vince alla Camera con il Germanicum e il taglio dei parlamentari (Di domenica 26 luglio 2020) Una proiezione elaborata da Ipsos per il Corriere della Sera considerando la Camera ridimensionata a 400 eletti in base alla riforma sottoposta al referendum di settembre e basata sulla legge elettorale Germanicum proposta ma non ancora votata in Parlamento porterebbe il centrodestra a vincere comunque le elezioni mentre anche una coalizione formata da MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico arriverebbe al massimo a quota 179 seggi. La Lega si conferma virtualmente la prima formazione (23,1 per cento e 107 eletti), ma si vede erodere molti voti da Fratelli d’Italia, che giunge al nuovo record del 18 per cento (82 deputati); mentre Forza Italia veleggia sul 6,9 per cento e incasserebbe 31 seggi. Rispetto al centrodestra (48 per cento in totale), sempre in base al sondaggio di Ipsos, gli attuali ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : La proiezione: chi vince alla Camera con il Germanicum e il taglio dei parlamentari - Noovyis : (La proiezione: chi vince alla Camera con il Germanicum e il taglio dei parlamentari) Playhitmusic -… - GianniniNadia : Il mio risveglio mi è costato 30000€ e 2 anni di libertà ma adesso a questo G ioco sono quasi imbattibile perché… - bravimabasta : @convivioblog @francolarocka Quindi chi parla di prostituzione e mafia è esso stesso zoccola, pappone o mafioso. In… - _kuball_ : RT @fforzano: Evidentemente, per un processo di proiezione, Porro sta attribuendo ad altri i suoi comportamenti: lui sa che si butterebbe s… -

Ultime Notizie dalla rete : proiezione chi La proiezione: chi vince alla Camera con il Germanicum e il taglio dei parlamentari next La proiezione: chi vince alla Camera con il Germanicum e il taglio dei parlamentari

Una proiezione elaborata da Ipsos per il Corriere della Sera considerando la Camera ridimensionata a 400 eletti in base alla riforma sottoposta al referendum di settembre e basata sulla legge ...

“Gira nel mio cerchio”: l’hip hop protagonista di proiezioni alla Proloco

“Hip hop diffusion” è il titolo dell’appuntamento di domani, domenica 26 luglio, alle 21.30, alla Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo. Si tratta di una serie di proiezioni audiovisive inerenti l ...

Una proiezione elaborata da Ipsos per il Corriere della Sera considerando la Camera ridimensionata a 400 eletti in base alla riforma sottoposta al referendum di settembre e basata sulla legge ...“Hip hop diffusion” è il titolo dell’appuntamento di domani, domenica 26 luglio, alle 21.30, alla Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo. Si tratta di una serie di proiezioni audiovisive inerenti l ...