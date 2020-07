La Polonia lascia la Convenzione contro la violenza sulle donne (Di domenica 26 luglio 2020) Polonia, da lunedì al via l’iter per l’uscita dalla Convenzione contro la violenza sulle donne. È destinata a far discutere la decisione del governo polacco di lasciare la Convenzione internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica contro le donne. La mossa del governo è stata annunciata dal ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro. Nella giornata di sabato il governo ha fatto sapere che nella giornata di lunedì 27 luglio avvierà l’iter per uscire dalla Convenzione internazionale contro la violenza ... Leggi su newsmondo

Il ministro ha voluto inoltre evidenziare come il passo indietro della Polonia non deve in alcun modo mettere in discussione il tema della tutela delle donna, protette dalle leggi dello Stato. Va ...

