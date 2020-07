La Polonia esce dalla Convenzione contro la violenza sulle donne. Per il governo è una minaccia ai valori polacchi (Di domenica 26 luglio 2020) Varsavia fa sul serio. Almeno contro le sue donne. Dopo aver cercato ad aprile di inasprire la legge sull’aborto, una delle più restrittive d’Europa, ora l’esecutivo ultra conservatore ha deciso di far uscire il Paese dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Il governo guidato dal partito nazionalista di “Diritto e Giustizia” (PiS) inizierà ufficialmente il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d’Europa. Ratificata nel 2012 nella città turca dall’allora governo centrista dell’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, è considerata dalla maggioranza un ... Leggi su open.online

