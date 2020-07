La nuova serie di Nina Dobrev Woman 99 è un progetto impegnato: “Bisogna parlare di donne e di salute mentale” (Di domenica 26 luglio 2020) Suona come il progetto più importante per l'attrice dopo The Vampire Diaries e decisamente il più impegnato della sua carriera: Woman 99 è la nuova serie di Nina Dobrev, un adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Greer Macallister. Woman 99 è basata sul romanzo della Macallister del 2019 e racconta la storia di una giovane donna che parte alla ricerca sua sorella, internata nel famigerato manicomio Goldengrove Asylum, finendo per rischiare la sua stessa vita e la sua sanità mentale pur di salvarla. Un thriller storico, una vicenda ambientata negli anni Ottanta dell'Ottocento, che affronta il tema sempre attuale della salute psichica. Nina Dobrev ha ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuova serie Fena: Pirate Princess – la nuova serie Adult Swim & Crunchyroll Tom's Hardware Italia RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: vittorie per Napoli e Inter!

Alla fine nessuna sorpresa dai risultati delle sfide di Serie A tra Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo. La prima partita di Genova poteva nascondere una qualche insidia per gli uomini di Conte. L’Inter orm ...

La SCA “in rosa” per un calcio femminile protagonista

Sono iniziati in casa SCA gli “open day” dedicati al calcio femminile. Un progetto che il sodalizio di Castrignanó e Marilena Cervellino ha voluto ampliare e valorizzare. Saranno infatti tre le catego ...

