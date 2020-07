"La Meloni berlusconiana ha abbandonato il Cav". Renzi vede i sondaggi e rosica (Di domenica 26 luglio 2020) Matteo Renzi non ce l'ha più con Giuseppe Conte e spiega il perché. "Chi fortunatamente ha cambiato idea è Conte. Un anno fa era il leader di un governo di sovranisti, dove Di Maio andava dai gilet gialli e Salvini stava con la destra estrema dell'Afd e di Wilders", spiega in una intervista a Repubblica. Ma un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati? "Certo che no. Se ci fossero stati Salvini-Meloni ora racconteremmo un'altra storia e l'Italia sarebbe isolata". L'ex premier parla poi della riforma della legge elettorale? "Qualunque sia la soglia, il proporzionale conviene a Italia Viva. Ma il maggioritario conviene all'Italia. Detto questo: se vogliamo parlare di legge elettorale, sediamoci e discutiamone senza ultimatum né ricatti. Penso però che sarebbe prioritario discutere di posti di lavoro e ... Leggi su liberoquotidiano

PillaPaladini : RT @mariolavia: @marcodimaio @archmeo @repubblica @matteorenzi L'unico errore fattuale è dire che Meloni sua stata berlusconiana. È sempre… - archmeo : RT @mariolavia: @marcodimaio @archmeo @repubblica @matteorenzi L'unico errore fattuale è dire che Meloni sua stata berlusconiana. È sempre… - Amaro57024721 : RT @mariolavia: @marcodimaio @archmeo @repubblica @matteorenzi L'unico errore fattuale è dire che Meloni sua stata berlusconiana. È sempre… - mariolavia : @marcodimaio @archmeo @repubblica @matteorenzi L'unico errore fattuale è dire che Meloni sua stata berlusconiana. È… - DelSacro : @AlfioKrancic La Meloni è e rimarrà sempre berlusconiana. -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni berlusconiana L’alleanza tra Meloni e Berlusconi per limitare la leadership di Salvini nel centrodestra Linkiesta.it Renzi avverte Conte: “Serve più competenza, basta task force”

Queste le dichiarazioni dell’ex premier in un’intervista a Repubblica. Qual è il merito maggiore di Conte? «Si è lasciato convincere a riportare l’Italia dalla parte giusta della storia. La parentesi ...

Renzi sul Mes: "Alla fine sarà la crisi in autunno ad imporlo"

Tornato vittorioso dal negoziato di Bruxelles con in tasca l'accordo europeo sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte ha visto presto trasformarsi gli applausi nei suoi confronti in nuove pretese ...

Queste le dichiarazioni dell’ex premier in un’intervista a Repubblica. Qual è il merito maggiore di Conte? «Si è lasciato convincere a riportare l’Italia dalla parte giusta della storia. La parentesi ...Tornato vittorioso dal negoziato di Bruxelles con in tasca l'accordo europeo sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte ha visto presto trasformarsi gli applausi nei suoi confronti in nuove pretese ...