La mascherina inguinale: il campione del mondo di Parkour cammina nudo indossando così il dispositivo [VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) Ha passeggiato per la famosissima via dello shopping londinese Oxford Street completamente nudo, con indosso solo una mascherina ma portata in modo alternativo. Sì, perché anziché usarla come da prassi per coprire naso e bocca, ha deciso di portarla sull’inguine, come se fosse un perizoma. È quanto ha fatto il campione del mondo di Parkour Tim Shieff, 32 anni, tra lo stupore dei passanti che lo incrociavano. Una provocazione? Decisamente sì, anche perché il suo gesto arriva dopo alcuni episodi di violenza verificatisi in questi giorni nella capitale britannica, dove in alcuni negozi ci sono state risse tra clienti che si rifiutavano di indossare la mascherina, nonostante il premier Boris Johnson abbia finalmente stabilito l’obbligo ... Leggi su ilfattoquotidiano

