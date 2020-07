La Lazio vince e agguanta l’Atalanta, pari Roma e Torino salvo (Di domenica 26 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – Lazio al terzo posto in classifica a due giornate dalla fine, Roma rafforza la quinta posizione utile per l’Europa League, festeggiano la salvezza Udinese e Torino. I biancocelesti di Inzaghi vincono in casa del Verona e rimangono in lotta per la vetta della classifica arrivando a quota 75 punti come l’Atalanta, terza. Decisivi i calci piazzati in avvio: vantaggio scaligero e pari biancoceleste su rigori trasformati da Amrabat e Immobile, poi l’1-2 è firmato Milinkovic Savic con una punizione. Poi, nella ripresa le reti di Correa e la doppietta di Immobile (a quota 34 gol) hanno chiuso il match. Vittora di rigore all’Olimpico per la Roma contro la Fiorentina e quinto posto conservato per i capitolini, che devoo difendersi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

QdSit : La Lazio vince e agguanta l’Atalanta, pari Roma e Torino salvo #qds #qdsnotizie - aldebara_n : @klimn76 ??????Tifare per le squadre altrui non è decoroso. Si vince di più puoi dire.. Ma non sono vittorie tue ma de… - CorriereCitta : La Lazio vince e agguanta l’Atalanta, pari Roma e Torino salvo - puffasgirl_ : RT @magnificosnello: @dado_janoski @lagoldoninuda SMS è rimasto alla Lazio perché dell’Inter non se ne fa nulla. Una squadra dove tutti fan… - zazoomblog : Cinquina Lazio e tripletta Immobile. Vince la Roma. Torino e Udinese sono salve - #Cinquina #Lazio #tripletta… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vince La Lazio vince e agguanta l’Atalanta, pari Roma e Torino salvo Il Dispari Quotidiano ROJADIRECTA Juventus-Sampdoria Roma-Fiorentina Bologna-Lecce, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 26 luglio 2020, dove spiccano Juventus-Sampdoria, Roma-Fiorentina, Bologna-Lecce, valide per la 36a gi ...

Juventus-Sampdoria 1-0 La Diretta Vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo

La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il d ...

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 26 luglio 2020, dove spiccano Juventus-Sampdoria, Roma-Fiorentina, Bologna-Lecce, valide per la 36a gi ...La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il d ...