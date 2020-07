La Juventus batte 2-0 la Sampdoria ed è campione d'Italia (Di domenica 26 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus vince lo scudetto con due giornate di anticipo. Dopo il match point sfumato contro l'Udinese alla Dacia Arena, la formazione di Maurizio Sarri non sbaglia e batte la Sampdoria per 2-0 conquistando il nono titolo consecutivo, 36esimo totale, grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata sul piano dei tiri in porta (2-3), ma non su quello del possesso palla, la svolta del match si registra al 7′ di recupero del primo tempo: Pjanic da calcio piazzato premia il movimento di Cristiano Ronaldo che si libera e col destro batte Audero per l'1-0 bianconero. Nella ripresa la Sampdoria parte bene e la Juve rivive i fantasmi di Udine: al 51′ Leris sfiora il palo. Pochi minuti dopo una duplice occasione blucerchiata: ... Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Serie A, Juventus batte la Samp e vince il nono scudetto di fila #juvecampione - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - RaiNews : #SerieA #Juventus batte Sampdoria 2-0, bianconeri campioni d'Italia - nestquotidiano : La Juventus batte 2-0 la Sampdoria ed è campione d’Italia - pasqualinipatri : Serie A, la Juventus batte 2-0 la Samp ed è Campione d’Italia per il nono anno consecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus batte Alessandro Del Piero: "Se la Juventus batte l'ossessione alzerà presto la Champions" L'HuffPost La Juventus vince lo Scudetto, la reazione di Sarri al fischio finale. Poi viene sommerso di schiuma

La Juventus di Maurizio Sarri ha vinto lo Scudetto, battuta la Sampdoria per 2-0. Reti di Ronaldo e Bernardeschi. La Juventus, dopo aver fallito contro l’Udinese, rialza la testa con la Sampdoria e ch ...

Cadute, vittorie e duelli. Così Sarri si è preso lo scudetto

Inter e soprattutto la Lazio di Simone Inzaghi prima dello stop al calcio per la pandemia hanno dato filo da torcere alla Juventus che ha subito qualche battuta d’arresto di troppo rispetto agli anni ...

La Juventus di Maurizio Sarri ha vinto lo Scudetto, battuta la Sampdoria per 2-0. Reti di Ronaldo e Bernardeschi. La Juventus, dopo aver fallito contro l’Udinese, rialza la testa con la Sampdoria e ch ...Inter e soprattutto la Lazio di Simone Inzaghi prima dello stop al calcio per la pandemia hanno dato filo da torcere alla Juventus che ha subito qualche battuta d’arresto di troppo rispetto agli anni ...