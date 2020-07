La frusta di Gattuso si ammoscia sul luogo comune di Napoli città troppo bella per lavorare (Di domenica 26 luglio 2020) Stipati i mandolini nelle custodie i napoletani hanno tirato fuori le barche. Il sole e il mare, complice l’estate inoltrata, hanno fatto il resto. Gattuso non se l’è più sentita di tenersi omertoso, anche lui, sulla grande tragedia di Napoli: la bellezza la rende una città repellente alla fatica, al lavoro. “La città in questo momento non ti aiuta perché ci sono tante barche, il sole e il mare e a casa non si può stare. Soprattutto in questo momento non è facile allenare una squadra come la mia”. Ci risiamo: è la città rapace di De Laurentiis, che il Presidente propose ai tempi di Benitez a giustificazione di un ritiro annunciato con una tirata da “padre” che è “stato figlio” anche lui, contritissimo. All’epoca gli ammutinamenti ... Leggi su ilnapolista

lucbofficial : RT @napolista: La frusta di Gattuso si ammoscia sul luogo comune di Napoli città troppo bella per lavorare La squadra sadomaso che aveva bi… - napolista : La frusta di Gattuso si ammoscia sul luogo comune di Napoli città troppo bella per lavorare La squadra sadomaso che… -

Ultime Notizie dalla rete : frusta Gattuso La frusta di Gattuso si ammoscia sul luogo comune di Napoli città troppo bella per lavorare ilnapolista