La fanfara dei Bersaglieri al cimitero Il ricordo per i morti di covid- Video/Foto (Di domenica 26 luglio 2020) Domenica 26 luglio la fanfara ha eseguito alcuni brani in memoria dei morti per il covid nella nostra provincia. Leggi su ecodibergamo

